A Pompu questa settimana visite per i pazienti più fragili

Previsti dei cambi turno per gli Ascot di Villaurbana e Busachi e un trasferimento provvisorio per quello di Nurachi: li ha annunciati la direzione generale della Asl 5 e l’ufficio integrazione ospedale-territorio.

L’ambulatorio di Villaurbana, in via Ottorino Angius 1, rimarrà chiuso mercoledì 7 febbraio per indisponibilità del medico. Il servizio è riservato ai pazienti rimasti senza medico di base a Villaurbana, Siamanna e Siapiccia.

Il turno dell’Ascot di Busachi (in via Satta 39) previsto per giovedì 8 sarà posticipato a venerdì 9, dalle 15 alle 19. Il servizio è rivolto ai pazienti di Busachi, Neoneli, Ula Tirso e Fordongianus.

I turni dell’Ascot di Nurachi di lunedì 12 e martedì 13 febbraio non si svolgeranno nei locali in corso Eleonora 62, dove sono previsti dei lavori, ma in quelli della guardia medica di Riola Sardo, in via Petrarca, seguendo l’orario dalle 8,30 alle 13,30. L’ambulatorio è riservato ai pazienti di Nurachi, Baratili San Pietro, Cabras e Riola Sardo che non hanno il medico di base.

La Asl 5 ha inoltre ricordato l’avvio a Pompu del servizio dedicato ai pazienti fragili e non autosufficienti del paese, che non possono raggiungere gli ASCoT di Masullas e Gonnoscodina: venerdì 9 febbraio il medico sarà nell’ambulatorio in piazza Capitano Leo dalle 15 alle 17.

I cittadini privi del medico di famiglia possono recarsi negli ambulatori straordinari di comunità nei giorni e negli orari pubblicati sul sito asl5oristano.it, muniti di tessera sanitaria, per ottenere gratuitamente prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in Adi, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli accordi collettivi nazionali.

Lunedì, 5 febbraio 2024