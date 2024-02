Santu Lussurgiu

Foto e video della manifestazione, tra canti e balli tradizionali

Grande pubblico a Santu Lussurgiu per la ventiseiesima edizione di Cantigos in Carrela, la suggestiva manifestazione corale itinerante organizzata dall’associazione culturale lussurgese “Aidos”, che ogni anno, una settimana prima del carnevale, richiama numerosi visitatori per seguire un percorso sonoro gomito a gomito con gli esecutori, come avveniva nel passato.

Grandi protagonisti anche stavolta il canto e la musica tradizionale nelle piazze e negli scorci più suggestivi del centro storico paese del Montiferru, dove hanno risuonato le voci del Coro Bonu Ighinu di Mara, del Coro Gavino Gabriel di Tempio Pausania, del Coro Renato Loria di Muros e del Coro di Florinas. E ancora il Tenore Monte Bardia di Dorgali e il Cuncordu Lussurzesu di Santu Lussurgiu.

Non solo Sardegna: molto apprezzato dal pubblico anche il coro maschile Eragiyok dei Paesi Baschi, regione autonoma del nord della Spagna con una forte volontà indipendentista.

A far ballare i presenti il Gruppo folk Ammentos Lussurzesos di Santu Lussurgiu, accompagnati da Lorenzo Mele di Ghilarza alla chitarra e Matteo Scano di Santu Lussurgiu alla fisarmonica/organetto diatonico.

Immancabile la grande ospitalità dei lussurgesi, con la distribuzione dei dolci tradizionali del carnevale e il vino, trasportato da una piazza all’altra dagli asinelli.