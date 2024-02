Oristano

Ieri grandi numeri a Samugheo per A Maimone. E a Santu Lussurgiu tutto pronto per Sa Carrela ‘e nanti

Turisti da Germania, Francia, Regno Unito, Giappone e Israele sono attesi a Oristano per assistere alla Sartiglia, domenica prossima, 11 febbraio, e martedì 13. Gruppi sono in arrivo da altri paesi esteri e da varie zone d’Italia e dell’isola.

La città di Eleonora d’Arborea si prepara per il Carnevale e anche quest’anno è tra le mete più gettonate in Sardegna. Forte, infatti, è il richiamo della corsa alla stelle e delle pariglie.

Per l’occasione l’amministrazione comunale ha definito un ricco calendario di eventi collaterali , curato in collaborazione con la Fondazione Oristano, la Pro loco e la Consulta Giovani.

In provincia, un altro evento molto atteso è Sa Carrela ‘e nanti , a Santu Lussurgiu, in programma dall’11 al 13 febbraio. Come la Sartiglia, si corre a cavallo ed è fortemente legata al territorio.

Il Carnevale nell’Oristanese è entrato nel vivo già ieri con A Maimone , sfilata di maschere tradizionali che ha portato a Samugheo 15.000 visitatori, confermando i grandi numeri registrati nelle precedenti edizioni.

Alla manifestazione promossa dall’associazione culturale Mamutzones de Samugheo hanno assistito anche alcuni gruppi di turisti giunti in Sardegna da diverse regioni italiane tra cui Umbria, Basilicata e Calabria.

Lunedì, 5 febbraio 2024