L'antenato dell'uomo camminava 7 milioni di anni fa, la scoperta che sposta i primi passi
I primi passi dell'uomo? Già sette milioni di anni fa. A sostenerlo, secondo quanto riferisce il 'Washington Post', è uno studio pubblicato su 'Science Advances'. "Più di due decenni fa - scrive il quotidiano Usa - gli scienziati impegnati in scavi nell’Africa centrale hanno portato alla luce dei resti vecchi di 7 milioni di anni, che potrebbero appartenere a uno dei più antichi antenati conosciuti dell'uomo". Dal deserto del nord del Ciad "furono recuperati solo pochi fossili: un cranio, un osso della gamba e un paio di ossa del braccio". Fin dalla scoperta dei resti, gli scienziati "hanno cercato di ricomporre questi pezzi per rispondere a una domanda che assilla l'umanità". Questo antenato dell'uomo "camminava per lo più su due piedi, come fanno gli esseri umani moderni? Oppure si muoveva principalmente a quattro zampe, come la maggior parte degli animali?"
Una nuova analisi di queste ossa dimostrerebbe che il Sahelanthropus tchadensis, come è stato identificato, "potrebbe essere stato il nostro primo antenato conosciuto a camminare su due piedi, segno che il bipedismo si è sviluppato precocemente nella nostra linea evolutiva e costituisce un tratto distintivo della nostra specie. Se l'interpretazione fosse confermata, anticiperebbe di circa un milione di anni il momento in cui i primi ominidi si alzavano in posizione eretta".
"Sono abbastanza convinto che questo individuo fosse un bipede", ha detto Scott Williams, morfologo evoluzionista della New York University e autore principale del nuovo studio. Un team guidato dal paleoantropologo francese Michel Brunet scoprì i fossili nei primi anni 2000 nel deserto di Djurab, in Ciad. Il cranio sembrava appartenere a un maschio adulto con un cervello delle dimensioni di uno scimpanzé ma con un volto simile a quello umano. La posizione dell'apertura alla base del cranio, attraverso cui passava il midollo spinale, suggeriva una postura più eretta. L'individuo fu soprannominato Toumai, che significa "speranza di vita".
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it