L’acqua si spreca, ma dai rubinetti ne esce sempre meno: un esempio

Ula Tirso

Disagi, proteste e attese

Il problema è vecchio e si ripete purtroppo da lungo tempo.

Il serbatoio collegato alla rete foranea del Comune di Ula Tirso, gestito da Abbanoa, e rotto da oltre un anno e l’acqua fuoriesce con uno spreco ben evidente anche dalle foto.

Giorno e notte un piccolo ma copioso fiumiciattolo d’acqua potabile si riversa dal serbatoio sulla cunetta all’ingresso del centro abitato.

La segnalazione arriva da un lettore di Ula Tirso.

“Purtroppo siamo davanti ad un vero spreco di acqua”, ha denunciato il lettore, “è un problema che anche il Comune ha segnalato da tempo, ma Abbanoa in questo caso non lo ha ancora risolto. Paghiamo una bolletta “pesante” e spesso a causa della condotta vecchia e con tante perdite, in paese abbiamo poca acqua e dobbiamo razionarla”.

Poche settimane fa i sindaci della zona del Barigadu, ed anche del Nuorese, hanno incontrato i vertici di Abbanoa e Egas per tentare di individuare una soluzione adeguata.

“Il problema lo abbiamo segnalato più volte ad Abbanoa”, ha detto il sindaco di Ula Tirso, Danilo Cossu, “il nostro serbatoio deve essere sostituito ed i lavori annunciati a settembre sono slittati ancora. Abbanoa ha spiegato che per sostituirlo occorre bloccare l’erogazione nella condotta e che non era il caso di effettuarlo in estate. Stiamo aspettando novità. Relativamente al problema della carenza idrica, la condotta foranea arriva dal Nuorese. È vecchia e perde in continuazione. Anche di questo si è parlato nel vertice”, ha concluso il sindaco Cossu, “ma Abbanoa non ha attualmente le risorse per sostituire quella condotta”.

Giovedì, 2 novembre 2023