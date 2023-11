I carabinieri ricordano i caduti Renzo Lampis, Antioco Deiana e Umberto Erriu

Ai tre momenti celebrativi erano presenti i familiari delle vittime. La moglie di Renzo Lampis, il figlio di Antioco Deiana e la mamma di Umberto Erriu, stretti dall’abbraccio di molti Carabinieri in servizio e in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri, hanno voluto ricordare, in un momento significativo per l’intera Arma dei Carabinieri il sacrificio dei loro congiunti.

Il ricordo dei carabinieri caduti è stato incentrato sul senso della loro “scelta di vita”: quella di servire il Paese, che li ha “chiamati ad agire nella responsabilità del loro ruolo, nella consapevolezza dell’autorità rivestita e nella coerenza dell’esempio, portato da loro fino all’estremo sacrificio di donare la propria vita per la legalità e la giustizia”, ha sottolineato il comandate provinciale Chenet. “Un esempio di militari generosi che hanno adempiuto il loro servizio con onore. Hanno risposto alla chiamata di agire nelle necessità poste dal servizio, con abnegazione e sprezzo del pericolo. Hanno affrontato coraggiosamente le più violente gesta criminali ed inumane, con fede, in quanto hanno creduto fino all’ultimo nella loro promessa di difendere i cittadini, le istituzioni, la legalità. Esempi di vittoria della solidarietà sulla prevaricazione, della ragione sull’istinto, dell’altruismo sull’egoismo, del bene sul male, per un traguardo di perfetta convivenza civile forse, non sempre facile da raggiungere, ma non per ciò meno ambito da ogni persona onesta”.

LE SCHEDE

Renzo Lampis

Nato a Villa Verde (OR) il 2.4.1954

Deceduto a San Basilio (OR) il 2.4.1994

Medaglia d’Argento al Valor Militare alla Memoria

La sera del 2 aprile 1994, vigilia di Pasqua, l’appuntato scelto Renzo Lampis si apposta su un’auto-civetta, una Fiat Uno, sulla strada che unisce San Basilio a Sant’Andrea Frius, ad una quarantina di chilometri da Cagliari. Con lui c’è il tenente Antonio Drago e il maresciallo Antonello Carrucciu, tutti in servizio ad Oristano. In abiti borghesi e collegati con pattuglie che tengono sotto controllo altre arterie della zona, attendono un pericoloso latitante, Andrea Angioi. Infatti, secondo una soffiata, egli sarebbe dovuto tornare a casa per le festività pasquali. Angioi era stato incriminato, insieme ad altri quattro imputati, per l’omicidio a Ruinas (Oristano), di un allevatore, Alfredo Murgia, e del figlio Alessandro, di appena 14 anni, avvenuto nel dicembre 1992. Improvvisamente, dall’oscurità della vegetazione, vengono esposi colpi di arma da fuoco contro l’auto civetta, appostata sul ciglio della strada a fari spenti. Lampis viene colpito alla nuca dal proiettile di una pistola, mentre due pallettoni, forse esplosi da un fucile a canne mozze, lo feriscono al torace e al gluteo. Gli altri due militari, ventre a terra, rispondono con le mitragliette, ma hanno appena il tempo di vedere alcune ombre che spariscono nella notte. Lampis viene trasportato all’ospedale, dove arriva agonizzante. Gli altri due carabinieri della pattuglia rimangono miracolosamente illesi. Sebbene ancora sotto choc, non esitano a partecipare alle battute per cercare di catturare gli autori dell’agguato. Il comandante dell’Arma, generale Luigi Federici si reca ad Oristano a rendere omaggio alla figura del militare caduto. I funerali vengono celebrati in forma solenne ad Oristano. Partecipa alle esequie il ministro della Difesa, Fabio Fabbri.

Renzo Lampis era sposato e padre di due figli di 10 e 15 anni. Gli verrà assegnata la Medaglia d’Argento al Valor Militare alla Memoria.