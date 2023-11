Laboratori di riciclo e nuovi alberi nei giardini: giorni dedicati all’ambiente nelle scuole di Marrubiu

Marrubiu

Iniziative promosse dall’Amministrazione comunale

I temi ambientali sono al centro di alcune iniziative promosse dall’amministrazione comunale di Marrubiu, guidata dal sindaco Luca Corrias, e che coinvolgono principalmente le scuole.

Dalla mattina di oggi, Giornata nazionale degli alberi, si è cominciato con la messa a dimora di piantine nel giardino della scuola dell’infanzia e nel parco di Zuradili, in collaborazione con il Corpo forestale di Marrubiu.

Alle 15 poi saranno messe a dimora le piantine per i nuovi nati, alla presenza delle famiglie.

Ancora nella giornata di oggi, in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, i bambini della scuola primaria dell’Istituto comprensivo di Marrubiu incontreranno l’artista multidisciplinare Maria Jole Serreli, e con lei scopriranno l’importanza del riciclo dei materiali, prima di fare pratica con la creazione di nuovi oggetti da plastica e carta riciclate.

Venerdì prossimo, 24 novembre, è in programma un laboratorio extrascolastico aperto a tutti i bambini, con la collaborazione dell’associazione Is Giogus, e un’attività di animazione per la lettura con la biblioteca comunale. L’appuntamento è nei locali di via Gramsci alle 15.30.