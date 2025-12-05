Ipocrita, sdolcinato, antipatico, banale e inutile. La stampa britannica stronca all'unisono lo speciale natalizio di Meghan Markle su Netflix, con alcuni giornali che hanno assegnato allo show "piuttosto folle e un po' triste" una stella su cinque o addirittura nessuna per i suoi "contenuti intorpiditi". Ma cosa ha fatto di male la duchessa di Sussex nell'episodio 'With Love, Meghan: Holiday Celebration' per attirarsi le critiche del Daily Mail, del Times, del Guardian, del Telegraph e dell'Independent, i cui giornalisti sono rimasti esterrefatti dallo spettacolo di 56 minuti, quasi che si trovassero al cospetto di un Natale da incubo? Che c'è di strano nel condividere con amici famosi consigli su come preparare i cracker di Natale o come incartare diversi tipi di regali, o come decorare un albero?

Per Daily Mail sia Meghan che il suo show "antipatici"

Andiamo con ordine, iniziando con il Daily Mail che ha definito sia Meghan che il suo show "antipatici", a causa della "sdolcinata ipocrisia e la profonda mancanza di consapevolezza di sé della nostra conduttrice. Se solo potesse dare sfogo alla sua personalità stizzosa e di tipo A, prendendosi anche un po' in giro, potrebbe essere quasi accattivante, un po' come Monica di Friends". Passando al Times, il giornale ha descritto lo spettacolo come "insondabile", aggiungendo che presentava "quattro mestieri inutili, tre "amici" casuali, due bambini invisibili, un principe inglese e una duchessa su un pero o almeno la preparazione dello sciroppo di pere". Con gli ospiti che "fanno la fila per dire cose inverosimili, da stupide a banali, per poi esprimere gioia" per mezzo di dialoghi che hanno dato la sensazione che "la lingua inglese sia stata arricchita da Google Translate".

Da parte sua, il Telegraph ha definito l'episodio "piuttosto folle e un po' triste", con l'apparizione di Naomi Osaka come la "parte più imbarazzante" del programma, aggiungendo che la star del tennis "non ha mai incontrato Meghan prima e, a giudicare dalla sua espressione, non la incontrerà di nuovo presto, se potrà evitarlo". La giornalista che ha recensito lo show ha scritto che lo spettacolo le ha ricordato il consiglio di Pippa Middleton nel suo libro 'Celebrate' del 2012, che "raccomandava di servire il tacchino il giorno di Natale e di andare a osservare le stelle di notte perché lo si fa quando è buio". "I consigli di Meghan - scrive - vengono impartiti in modo semplice e disinvolto, mentre lei si dilunga in lodi sulle tradizioni familiari e sul trascorrere le festività con i propri cari".

Il cameo di Harry

Harry, che è apparso brevemente nella prima stagione di 'With Love, Meghan' ma non nella seconda, fa il suo cameo nello show verso la fine, quando entra in cucina mentre Meghan e il ristoratore ospite Tom Colicchio stanno cucinando. "È inorridito - rileva il Telegraph - alla vista di un'insalata di barbabietole, verdure sottaceto, olive nere, acciughe e finocchio e chiede: 'Oh, wow, è come l'anti-insalata?', e chi può biasimarlo? Date a quel pover'uomo un panino con salsiccia e fategli trascorrere un felice Natale". Un'altra recensione a una stella è stata pubblicata dall'Independent, che sintetizza che l'episodio "non è divertente, piacevole o addirittura ambizioso" e che si tratta di uno "speciale festivo prevedibilmente insipido".

"Adesso mi piace il Natale e non ho più una di quelle strane vendette monarchiche contro Meghan Markle: penso che sembri una donna adorabile e dolce!", aggiunge ironicamente il giornale, per poi fare sul serio: "Quindi, in teoria, dovrei godermi 'With Love, Meghan: Holiday Celebration' per quello che significa: un massaggio al cervello. Purtroppo, questo contenuto Netflix, il più Markle-iano, mette a dura prova la mia allegria natalizia". Fra l'altro, Meghan "prepara cibo natalizio e oggetti decorativi per il vostro bene, senza mostrarvi come fare o elencare gli ingredienti necessari come in un programma di cucina". Insomma, uno spettacolo con "un contenuto intorpidente sullo sfondo delle nostre festività natalizie. Un rumore bianco per intorpidire i sensi".

La critica televisiva del Guardian, tentata di dare una stella allo spettacolo, ha scritto: "Mi sento sia offesa che ferita, ma per buona volontà aggiungerò una stella alla mia valutazione in segno di gratitudine per il fatto che almeno ora siamo tranquilli fino all'anno prossimo". Ha poi consigliato a "tutti gli spettatori britannici, che non lavorano come attori e/o non sono sposati con la duchessa del Sussex di assumere tutti gli antiemetici che il medico ritiene opportuni e poi di assumere la posizione di emergenza". E sottolinea: "Meghan e il ristoratore americano Will Guidara preparano cracker e fanno a gara per farsi beffe a vicenda". E a proposito della tennista Osaka che assiste alla scena, dice: "Non ho mai visto nessuno più disperato di me nel voler tornare a casa".

Solo un'eccezione

Ci sono anche recensioni dello stesso tenore sullo Standard e sul British Vogue che non vale la pena riportare: il contenuto non si discosta da quello dei giornali succitati e parla come al solito di "banalità", di "frasi dette tanto per dire, dove non c'è nulla di stimolante e dove tutto conduce lo spettatore a uno stato semi ipnotico". L'unica eccezione, ma bisogna capire se è davvero tale, quella dell'Express, che a onor dello show dichiara che ha fornito "alcuni consigli utili su come impacchettare oggetti scomodi come peluche e bottiglie di vino". E cita una clip con Meghan intenta a decorare i biscotti glassati che dichiara, senza pensare se gli spettatori saranno d'accordo o invece pensino che con loro proprio non lo sta facendo: "Prenditi cura di te stessa e sarai in grado di prenderti cura di tutti gli altri".