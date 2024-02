Politica Stamane la visita

La segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha visitato stamane la Casa Museo Antonio Gramsci, a Ghilarza, dove il politico e filosofo visse in gioventù e dove oggi sono raccolte le principali testimonianze della sua opera e del suo pensiero. Ad accoglierla la presidente della Fondazione Casa Museo Antonio Gramsci, l’ex parlamentare Caterina Pes, e il direttore del museo Paolo Piquereddu.

La segretaria del Pd ha visitato i diversi ambienti del museo oggetto di un intervento di riorganizzazione che sarà concluso prima del prossimo mese di aprile, quando la casa museo verrà riaperta al pubblico ancora più ricca e funzionale.

“Grazie di questo prezioso lavoro di custodia di una memoria così importante”, ha scritto sul registro dei visitatori la segretaria del Pd, prima di congedarsi e di riprendere il tour elettorale che da ieri la vede protagonista in Sardegna, in occasione della campagna per le prossime elezioni regionali sarde.

Sabato, 10 febbraio 2024

