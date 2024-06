La seadas più grande del mondo realizzata con prodotti di Oristano

Sessanta chili di semola di grano Cappelli del Molino Sulis di Samugheo e 40 chili di formaggio tra vaccino e pecorino dell’agriturismo Pittinuri, di Santa Caterina in provincia di Oristano, cotti in un grande pentolone con oltre 50 litri di olio di Cuglieri. Il tutto con una colata di oltre 25 chili di ottimo miele dell’azienda ‘Mieleggiando’ di Giandomenico Pinna di Dualchi e il gioco è fatto. Ancora una volta il Coldiretti Sardegna Rally Village è da record. Raggiunti i 101 metri e 80 centimetri per la seadas più lunga del mondo e sgretolato il precedente record dello scorso anno, appartenente sempre al Coldiretti Village, ma a Olbia. Era uno degli appuntamenti più attesi al villaggio di Coldiretti che nei giorni scorsi ad Alghero stava animando il parco chiuso delle vetture che partecipano alla tappa Italia-Sardegna della kermesse mondiale. Premesse ampiamente rispettate con centinaia di visitatori che hanno potuto assaggiare la prelibatezza da 2 mila porzioni della seadas da Guinness world record. La misurazione a opera dei vertici di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu

