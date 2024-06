Incidente a Tramatza, le condizioni del commilitone ferito

Un tragico incidente stradale sulla statale 131, al bivio per Tramatza, ha portato a conseguenze devastanti per due viaggiatori. Roberto Calaresu, 47 anni, è rimasto gravemente ferito, ma fortunatamente non è in pericolo di vita, mentre Stefano Pistis, 45 anni, ha perso la vita sul colpo. Il dramma è avvenuto ieri sera nei pressi del bivio per Tramatza. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente potrebbe essere stato causato dall’esplosione di uno pneumatico, che ha causato la perdita di controllo del veicolo blindato su cui viaggiavano. Il veicolo è finito capovolto sul fianco, intrappolando Calaresu all’interno dell’abitacolo mentre Pistis è stato sbalzato fuori e ha perso la vita sul colpo. Entrambi stavano dirigendosi verso Olbia, pronti ad imbarcarsi. Calaresu, nonostante i gravi traumi riportati, è stato dichiarato fuori pericolo di vita. Attualmente è ricoverato in ospedale e sta subendo una serie di accertamenti diagnostici per valutare l’entità delle sue ferite. Sul luogo dell’incidente, i mezzi di soccorso del 118-Areus, i vigili del fuoco del comando provinciale di

