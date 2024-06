Cabras

Ottimi risultati

Nel maggio 2024 i siti della cultura gestiti dalla Fondazione Mont’e Prama hanno battuto il record storico annuale di incassi (98.487 euro) e ingressi mensili (25.154, contro il 20.913 del maggio 2023).

Nel dettaglio i visitatori hanno fatto registrare un incremento del 20,13% rispetto al 2023 e del 51,6% rispetto al 2022, con incassi in crescita del 54,2% rispetto allo scorso anno e del 72,6% rispetto al precedente.

Il dato relativo ai primi cinque mesi dell’anno è altamente confortante: al 31 maggio erano 52.667 i biglietti staccati tra il Museo civico, l’antica Città di Tharros, la torre di San Giovanni, il sito di Mont’e Prama e l’ipogeo di San Salvatore, contro i 49.001 dello scorso anno (+7,5%): in questo caso incassi in crescita del 37,8% rispetto al 2023, attestati a quota 225.314 euro.

Si tratta di numeri importanti, che confermano l’attenzione dei visitatori per la storia antica e le proposte del Parco archeologico naturale del Sinis e che paiono confermare la bontà degli investimenti in promozione effettuati già dal 2022 e ancora in corso nel 2024, anno delle celebrazioni per i 50 anni dalla scoperta del complesso statuario monumentale di