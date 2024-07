La Sardegna ferma le rinnovabili con una moratoria inefficace

La Sardegna, con il suo vento costante e il sole splendente, è stata identificata come una delle regioni con il maggiore potenziale per la produzione di energia rinnovabile in Italia. Le stime suggeriscono che l’isola potrebbe generare circa 54.000 GWh all’anno da impianti eolici e 41.800 GWh all’anno da impianti fotovoltaici. Quantità che superano di quasi dodici volte il fabbisogno elettrico annuo dei sardi. Tuttavia, questa grande opportunità sta attirando l’attenzione delle grandi multinazionali, pronte a sfruttare le risorse dell’isola per profitti esterni, suscitando una crescente preoccupazione tra gli abitanti e i politici locali. Nonostante la Regione Sardegna abbia recentemente approvato una moratoria di 18 mesi sulla realizzazione di nuovi impianti eolici e fotovoltaici, questa decisione sembra destinata a scontrarsi con le normative nazionali. Il Decreto Legislativo numero 199/2021, infatti, vieta esplicitamente la sospensione dei procedimenti di autorizzazione per l’individuazione delle aree idonee. In base a questa legge, la Regione ha 180 giorni per definire tali aree, rendendo di fatto inefficace la moratoria. Il voto del Consiglio regionale ha

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

