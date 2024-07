Bosa, internet gratuito grazie a WiFi4Eu

Il Comune di Bosa ha ottenuto un importante successo partecipando all’iniziativa WiFi4Eu, garantendosi così un voucher del valore di 15mila euro. Questo finanziamento, promosso dall’Unione Europea, mira a fornire connettività Wi-Fi gratuita per le reti di cittadini e visitatori in tutta l’Unione, facilitando l’accesso a internet negli spazi e negli edifici pubblici. L’iniziativa WiFi4Eu si configura come un servizio di pubblica utilità indispensabile, permettendo a chiunque si trovi nelle aree coperte di connettersi gratuitamente a internet. A Bosa, il servizio è già attivo e disponibile per l’uso. Per accedere, i cittadini e i visitatori dovranno semplicemente cercare la rete denominata “WiFi4Eu” sui propri dispositivi nelle vicinanze delle aree pubbliche coperte. Una volta selezionata la rete, basterà cliccare sul tasto “Accedi” e accettare le condizioni di utilizzo per iniziare a navigare liberamente. Le aree pubbliche di Bosa coperte dal segnale WiFi4Eu sono numerose e includono sia spazi esterni che interni. Tra gli spazi esterni figurano il Palazzo Comunale, il Convento dei Cappuccini, piazza IV Novembre, piazza Gioberti, il Museo Casa

