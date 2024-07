Il Comune di Bosa ha ufficialmente approvato, con la Determina numero 243 del 1 luglio 2024, gli elenchi provvisori contenenti i nomi dei beneficiari e dei non beneficiari del rimborso libri. Questo rimborso è destinato a coprire le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2023/2024.

I suddetti elenchi resteranno pubblicati per 10 giorni consecutivi, durante i quali i cittadini interessati potranno presentare osservazioni o ricorsi. Le comunicazioni devono essere indirizzate al Responsabile dell’Area 2 – Servizi alla Persona, Cultura, Sport, Affari Generali del Comune di Cabras.

Una volta esaminate le eventuali osservazioni e i ricorsi presentati, sarà poi approvata la graduatoria definitiva e procederà la liquidazione delle somme assegnate.

Questa procedura è fondamentale per garantire trasparenza e equità nella distribuzione dei benefici, assicurando che ogni cittadino abbia l’opportunità di far valere il proprio diritto in merito al buono libri per l’anno scolastico in corso.