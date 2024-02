Oristano

Il Consiglio regionale approva all’unanimità una proposta di legge con alcuni emendamenti concordati dai capigruppo

La Sardegna potrà fare leva su una norma dello statuto di autonomia per cercare di mantenere tutte le sue 270 autonomie scolastiche ed evitare di perderne 42 dal prossimo anno scolastico a causa dei nuovi criteri nazionali, tra le quali quelle di Oristano e Abbasanta.

Nell’ultima seduta della legislatura, quella statutaria di stamane, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità (34 sì su altrettanti votanti) una proposta di legge trasversale, modificata con alcuni emendamenti concordati dai capigruppo. Nelle more dell’approvazione di una riforma organica in materia di istruzione e formazione, la Regione avvierà le procedure previste dall’articolo 56 dello statuto per definire una norma di attuazione che preveda il mantenimento di tutte le autonomie nell’anno scolastico 2023-2024.

La Regione, dunque, potrà tener conto delle peculiarità geografiche, geomorfologiche, orografiche, insediative, dei collegamenti viari e di specifiche condizioni, anche sotto il profilo socio-economico, presenti nel territorio sardo e su questa base cercare un’intesa con lo Stato per mantenere, coi maggiori oneri a proprio carico, tutti i presidi scolastici, costituiti da un collaboratore del dirigente scolastico, un assistente amministrativo e fino a tre collaboratori scolastici. I costi tengono conto delle retribuzioni e delle indennità, parametrate in 600 ore annue, del personale da ripartire in sede di contrattazione d’istituto. Per attuare la legge è autorizzata una spesa di 1 milione 996.778 euro per quest’anno e di 2 milioni 995.167 per il 2025.

La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, dovrà adottare un Piano annuale che tenga conto della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nel territorio regionale. Su questa delibera la commissione consiliare competente esprimerà un parere.

