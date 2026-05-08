La Regione con gli editori al Salone del libro di Torino, 48 eventi - Notizie

- CAGLIARI, 08 MAG - La Sardegna partecipa al 38/a Salone internazionale del Libro di Torino in programma dal 14 al 18 maggio forte di una ricorrenza significativa come il centenario del conferimento del Premio Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda. Non solo. Anche "del traguardo storico raggiunto - ha messo in evidenza l'assessora regionale alla cultura Ilaria Portas - il riconoscimento delle Domus de Janas come 61/o sito Unesco italiano. Al Salone non portiamo solo libri, ma l'essenza stessa della nostra storia millenaria". Oltre 48 appuntamenti, 33 case editrici associate e non associate Aes (Associazione editori sardi), 4 marchi editoriali e 2 ospiti istituzionali. La presenza dell'isola manifestazione nasce dalla collaborazione tra la Regione con l'assessorato alla cultura e l'Associazione editori sardi, che rappresenta l'85% della produzione libraria regionale, che compie quarant'anni di attività. Tornando a Deledda, Portas ha annunciato che "il programma desidera raccontare la straordinaria modernità e attualità della scrittrice. Abbiamo deciso di passare attraverso il dialogo tra cinema, scrittura, letteratura ed i laboratori pensati per le scuole, dimostrando così che la Deledda non è un'icona rigida e congelata nel passato, ma un'autrice capace di farci interrogare dentro le inquietudini del nostro tempo".Se le Domus de Janas con il riconoscimento Unesco e Grazia Deledda, nel centenario del Nobel sono gli assi principali della cinque giorni, il percorso costruito attraversa letteratura, archeologia, storia, memoria, musica, ricerca e nuove tecnologie, fino alla presentazione di Sebina AI, che apre lo sguardo sulle trasformazioni digitali del settore editoriale.L'editoria sarda continua, infatti, a esprimersi in lingua italiana, in lingua sarda e nelle diverse varietà linguistiche presenti nell'isola, mantenendo un forte legame con il territorio e sperimentando nuovi linguaggi e formati, anche multimediali. "Le nostre imprese producono cultura, generano occupazione e contribuiscono...

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