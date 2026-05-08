Carta giovani, 12.500 attivazioni nell'Isola e 235 enti e aziende aderenti - Notizie

Sono già 12.500 le attivazione della Carta Giovani Sardegna, strumento che consente ai residenti e domiciliati di età dai 14 ai 30 anni l'accesso ad agevolazioni e sconti proposti dagli operatori commerciali, culturali, sportivi e sociali (privati e pubblici) aderenti sul territorio regionale e, grazie al circuito Eyca, in Europa.

Il triennio 2026-2028 del progetto, promosso e gestito da Eurodesk Italy con il supporto dell'assessorato regionale della Cultura, in accordo con l'European youth card association (Eyca) di Bruxelles e con la collaborazione del Comune di Sassari, è stato presentato nella città turritana dall'assessore regionale Antonio Piu, dal sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, dall'assessora comunale, Nicoletta Puggioni, dal direttore di Eyca, Manel Sanchez Garcia, e da Ramon Magi, presidente di Eurodesk Italy.

La carta è digitale ed è disponibile gratuitamente attraverso la app myEYC per smartphone iOS e Android: i giovani che la attivano possono contare su un carnet di oltre 200 offerte, promosse da 235 enti e aziende dell'isola, che si aggiungono all'imponente circuito europeo.

Le 12.500 attivazioni nell'isola sono state fatte in gran parte dai ragazzi delle scuole, in una fascia di età 19-30 anni (circa il 94% del totale).

Le imprese, le associazioni, gli enti pubblici sardi convenzionati gratuitamente sono finora 235. Chi aderisce entra nel network Eyca, raggiungendo non solo il pubblico locale della Sardegna, ma tutti i nove milioni di utilizzatori della Carta Giovani europea.

In Sardegna la popolazione giovanile nella fascia 14-30 anni ammonta a circa 230mila persone. L'obiettivo di Eurodesk Italy è di arrivare a toccare quota 40mila attivazioni entro il 2028 e di mettere a disposizione più di 600 offerte sconto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA...

Leggi tutto su Ansa Sardegna