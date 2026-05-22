La Polizia dona giocattoli ai piccoli ricoverati in Pediatria a Sassari - Notizie

Un gesto di vicinanza, solidarietà e attenzione verso i più piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. La Polizia di Stato ha consegnato giochi e doni alle bambine e ai bambini ricoverati, regalando momenti di serenità alle famiglie e al personale sanitario.L'iniziativa, nata dalla generosità dei poliziotti della Questura e della Polizia Stradale, rappresenta la prosecuzione di un percorso di attenzione verso i bambini già avviato durante le festività natalizie, quando gli agenti erano arrivati in reparto insieme alla Befana.Alla consegna erano presenti Giampiero Capobianco, direttore del Dipartimento Tutela e salute donna e bambino dell'Aou di Sassari, la direttrice sanitaria Lucia Anna Mameli, il responsabile della Polizia Stradale di Sassari Inti Piras, il medico della Questura di Sassari Gesuino Angius, insieme agli operatori sanitari, alle insegnanti della scuola in ospedale e altri rappresentanti della Polizia di Stato."Questi momenti hanno un valore straordinario per i bambini ricoverati e per le loro famiglie - ha dichiarato Giampiero Capobianco - perché contribuiscono a rendere l'ospedale un luogo più accogliente e umano. La vicinanza dimostrata dalla Polizia di Stato rappresenta un segnale importante di attenzione verso i piccoli pazienti e verso il lavoro quotidiano degli operatori sanitari".Tanti i doni consegnati ai piccoli pazienti: giocattoli, libri, puzzle, giochi di società, costruzioni, macchinette e motorette, raccolti grazie alle donazioni spontanee degli agenti che, nel tempo, hanno continuato ad alimentare l'iniziativa con entusiasmo e partecipazione."Abbiamo voluto portare un sorriso ai bambini ricoverati - hanno sottolineato Inti Piras e Gesuino Angius - attraverso piccoli gesti nati spontaneamente dalla generosità dei poliziotti. Non solo durante il Natale, ma durante tutto l'anno, vogliamo essere vicini ai cittadini anche in momenti delicati come quelli vissuti dai piccoli...

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