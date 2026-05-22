Un gesto di vicinanza, solidarietà e attenzione verso i più piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. La Polizia di Stato ha consegnato giochi e doni alle bambine e ai bambini ricoverati, regalando momenti di serenità alle famiglie e al personale sanitario.
L'iniziativa, nata dalla generosità dei
poliziotti della Questura e della Polizia Stradale, rappresenta la
prosecuzione di un percorso di attenzione verso i bambini già
avviato durante le festività natalizie, quando gli agenti erano
arrivati in reparto insieme alla Befana.
Alla consegna erano presenti Giampiero
Capobianco, direttore del Dipartimento Tutela e salute donna e
bambino dell'Aou di Sassari, la direttrice sanitaria Lucia Anna
Mameli, il responsabile della Polizia Stradale di Sassari Inti
Piras, il medico della Questura di Sassari Gesuino Angius, insieme
agli operatori sanitari, alle insegnanti della scuola in ospedale e
altri rappresentanti della Polizia di Stato.
"Questi momenti hanno un valore straordinario
per i bambini ricoverati e per le loro famiglie - ha dichiarato
Giampiero Capobianco - perché contribuiscono a rendere l'ospedale
un luogo più accogliente e umano. La vicinanza dimostrata dalla
Polizia di Stato rappresenta un segnale importante di attenzione
verso i piccoli pazienti e verso il lavoro quotidiano degli
operatori sanitari".
Tanti i doni consegnati ai piccoli pazienti:
giocattoli, libri, puzzle, giochi di società, costruzioni,
macchinette e motorette, raccolti grazie alle donazioni spontanee
degli agenti che, nel tempo, hanno continuato ad alimentare
l'iniziativa con entusiasmo e partecipazione.
"Abbiamo voluto portare un sorriso ai bambini
ricoverati - hanno sottolineato Inti Piras e Gesuino Angius -
attraverso piccoli gesti nati spontaneamente dalla generosità dei
poliziotti. Non solo durante il Natale, ma durante tutto l'anno,
vogliamo essere vicini ai cittadini anche in momenti delicati come
quelli vissuti dai piccoli...