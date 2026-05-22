E' stato catturato nella notte il detenuto evaso nella tarda mattinata di ieri dalla casa penale di lavoro all'aperto di Is Arenas (ex colonia penale), nella Sardegna sud occidentale. Lo fa sapere, in una nota, la Fns Cisl.
"Sin dai primi momenti successivi all'evasione,
circa trenta appartenenti al Corpo, molti dei quali liberi dal
servizio, si sono immediatamente attivati nelle operazioni di
ricerca, proseguite senza sosta fino a tarda sera con il supporto
del Reparto a Cavallo e con la pianificazione di ulteriori
controlli nelle prime ore del mattino - spiega il sindacato -
Determinante si è rivelato l'intervento di un appartenente alla
Polizia Penitenziaria, in servizio presso Is Arenas ma distaccato
dalla sede di Bari, il quale, mentre rientrava alla propria
abitazione a Guspini dopo il turno di servizio, ha notato una
persona assumere un atteggiamento sospetto tentando di nascondersi
alla vista dei fari dell'autovettura. Il collega, con grande sangue
freddo, intuito professionale e spiccato senso del dovere, dopo
essersi messo in sicurezza e aver immediatamente allertato gli
altri colleghi, è riuscito a bloccare il fuggitivo nonostante il
tentativo di fuga e la resistenza opposta dallo stesso" Il
segretario generale della Fns Cisl Sardegna, Giovanni Villa,
nell'esprimere il proprio "apprezzamento per l'elevata
professionalità dimostrata dal Personale coinvolto", sottolinea
come "questa vicenda rappresenti ancora una volta il forte senso di
appartenenza, lo spirito di sacrificio e l'attaccamento al Corpo
che contraddistinguono quotidianamente le donne e gli uomini della
Polizia Penitenziaria". Il sindacato ritiene "doveroso che
l'amministrazione penitenziaria voglia riconoscere formalmente
l'impegno, la dedizione e il coraggio dimostrati dal Personale che
ha partecipato alle operazioni di ricerca e cattura, con
particolare attenzione al collega protagonista del fermo,
auspicando per lo stesso un concreto segnale di vicinanza e
riconoscimento anche in considerazione delle proprie esigenze...