Emozione e applausi ai vigili del fuoco, il ritrovamento del piccolo Allen

(Adnkronos) - Emozione e applausi ai vigili del fuoco per il ritrovamento oggi del piccolo Allen, scomparso per 40 ore dal camping di Latte, a Ventimiglia, mentre si trovava in vacanza con i genitori. "Grazie ragazzi!", l'urlo che si leva dalla folla mentre un vigile del fuoco tiene in braccio il piccolo, finalmente al sicuro.

