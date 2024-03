Oristano

Una lettera agli Ordini del settore sanitario dal coordinatore regionale della Sicp, Giuseppe Obinu

I cittadini sardi spesso devono attendere giorni, se non settimane, per accedere alle cure palliative, e i meno fortunati non vi accedono affatto: sia per l’assenza del servizio nel territorio, sia per il desiderio del medico di salvare la vita a tutti malati, “anche quando è più che evidente che non resta che il tempo per qualche carezza e un po’ di tenerezza”.

È l’amara constatazione fatta dal coordinatore regionale della Società italiana di cure palliative, Giuseppe Obinu, nel quattordicesimo anniversario dell’approvazione in Parlamento della legge 38/2010, che introdusse appunto le “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”.

In una lettera inviata agli Ordini dei medici, degli infermieri, degli psicologi e degli assistenti sociali della Sardegna, Obinu invita i loro rappresentanti a presidiare i territori, “perché l’applicazione della legge e quindi il diritto del cittadino siano garantiti” e ricorda la disponibilità della Sicp a organizzare incontri divulgativi sull’argomento.

“Non posso dire che da quel giorno strada in Sardegna non ne sia stata fatta”, scrive Giuseppe Obinu, ricordando che nell’Isola oggi sono “attivi sei