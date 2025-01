La Cardiologia di Lanusei Garantisce le Visite Pre-Operatorie: Le Precisazioni della Asl Ogliastra

La Asl Ogliastra interviene per chiarire alcune notizie apparse nelle ultime ore su vari organi di stampa, che mettevano in discussione il funzionamento del percorso pre-operatorio presso il reparto di Cardiologia dell’ospedale N.S. della Mercede di Lanusei. In una nota ufficiale, l’azienda socio-sanitaria ogliastrina ha ribadito l'efficienza e la puntualità del servizio offerto.

Oltre 2000 Valutazioni Cardiologiche nel 2024

“Il reparto di Cardiologia dell’ospedale ha sempre garantito le visite pre-operatorie in maniera puntuale ed efficiente, consentendo il normale svolgimento dell’attività chirurgica. Nel 2024 sono state effettuate oltre 2000 valutazioni cardiologiche per pazienti che necessitavano o hanno subito interventi chirurgici”, si legge nella comunicazione della Asl Ogliastra.

L'apertura di un ambulatorio con due medici cardiologi a supporto del percorso pre-operatorio è descritta come un rafforzamento del servizio già esistente. Questo approccio, secondo l'azienda, rappresenta un passo avanti per migliorare ulteriormente la qualità delle prestazioni sanitarie offerte.

Un Servizio Attivo da Due Anni

La Asl ha inoltre sottolineato che “Il piano operativo per la gestione degli ambulatori pre-intervento” è attivo da due anni presso l’ospedale di Lanusei. Questo servizio si avvale della collaborazione tra il reparto di Cardiologia e quello di Anestesia e Rianimazione, garantendo un supporto completo per i pazienti che devono affrontare interventi programmati.

Due specialisti ambulatoriali cardiologi sono operativi due volte alla settimana, un impegno che consente di ottimizzare il percorso pre-operatorio e di assicurare la continuità dell’attività chirurgica programmabile.

Collaborazione e Efficienza al Servizio dei Pazienti

La sinergia tra i diversi reparti dell’ospedale è stata fondamentale per mantenere elevati standard di efficienza. “Grazie a questo servizio, organizzato con la collaborazione del reparto di Anestesia e Rianimazione, viene favorito lo svolgimento degli interventi programmabili”, conclude la nota della Asl Ogliastra.

Un Impegno Continuo per la Qualità Sanitaria

Con queste precisazioni, la Asl Ogliastra intende rassicurare i cittadini sull'efficacia del servizio cardiologico pre-operatorio e ribadire il proprio impegno nel garantire prestazioni sanitarie di alto livello, rafforzando la fiducia verso il sistema sanitario locale.

