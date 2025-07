Trump esulta, Camera approva legge di bilancio: ok a Big Beautiful Bill

(Adnkronos) - La Camera dei Rappresentanti ha approvato oggi, giovedì 3 luglio, con 218 voti favorevoli e 214 contrari la 'One Big Beautiful Bill', la maxi legge di bilancio. Il disegno di legge su tasse e spesa pubblica, fortemente voluto dai repubblicani e dal presidente Donald Trump, rappresenta un pilastro della nuova agenda domestica conservatrice.

Ora il testo passa alla firma di Trump, che ci sarà domani, 4 luglio, nel giorno della festa dell'Indipendenza con annessa celebrazione alla Casa Bianca. "Il disegno di legge sarà sul tavolo del presidente per la firma domani alle 17, nel grande e bellissimo evento previsto per il '4 luglio', proprio come il presidente ha sempre detto e sperato", ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt, durante una conferenza stampa.

