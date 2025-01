La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta arancione per rischio idrogeologico e gialla per rischio idraulico su tutta la Sardegna orientale, con particolare attenzione alle aree del Flumendosa-Flumineddu e della Gallura. L’allerta è valida a partire dalla mattina di venerdì 17 gennaio e si estende per tutta la giornata di sabato 18.

Piogge Intense e Rischio Idrogeologico

Secondo le previsioni, sul settore orientale dell’isola sono attesi accumuli di pioggia tra i 30 e i 40 mm, con precipitazioni diffuse e persistenti. "Sia venerdì che sabato, i cumulati sul settore orientale saranno moderati, localmente molto elevati, mentre sul settore occidentale saranno deboli, localmente elevati", si legge nell’avviso della Protezione Civile. Anche il resto dell’isola è interessato dall’allerta, seppur con codice giallo.

Previsioni Meteo: Nubifragi, Vento e Neve sui Rilievi

L’Aeronautica Militare prevede una forte perturbazione che interesserà la Sardegna nei prossimi giorni. Dopo il gelo, l’isola sarà colpita da abbondanti piogge e una tempesta di vento, con intensità crescente fino a lunedì 20 gennaio. In particolare:

Precipitazioni : Attesi tra i 30 e i 40 mm di pioggia nelle zone del Nuorese, Ogliastra, Supramonte e parte della Baronia. Gli acquazzoni si estenderanno al Sarrabus tra il pomeriggio di venerdì e la mattinata di sabato.

Neve : Sui rilievi del Nuorese, tra gli 800 e i 1000 metri, sono previste abbondanti nevicate già dalla notte di venerdì e nella mattinata di sabato. Possibili nuove precipitazioni nevose domenica, ma limitate alle cime più alte.

Venti Forti: I venti orientali soffieranno con raffiche tra gli 80 e i 100 km/h, causando mareggiate lungo le coste esposte a est. Le raffiche si attenueranno progressivamente tra venerdì e sabato.

Evoluzione del Maltempo

La vasta area ciclonica che sta interessando la Sardegna inizierà a spostarsi verso la terraferma tra lunedì 20 e martedì 21 gennaio, portando a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Tuttavia, i meteorologi raccomandano prudenza, in particolare nelle zone a rischio idrogeologico e lungo le coste orientali esposte alle mareggiate.

Raccomandazioni alla Popolazione

In considerazione dell’allerta meteo, si consiglia di:

Evitare spostamenti non strettamente necessari nelle aree maggiormente colpite.

Prestare attenzione alla viabilità e alle segnalazioni di chiusura strade.

Seguire gli aggiornamenti delle autorità locali e le indicazioni della Protezione Civile.

Con queste misure, l’obiettivo è garantire la sicurezza della popolazione e ridurre al minimo i rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche avverse.