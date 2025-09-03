Kyrgios, dopo le critiche a Sinner la sfida a Sabalenka: "Pensate davvero che possa vincere contro di me?"

(Adnkronos) - L'ultima provocazione di Nick Kyrgios è per Aryna Sabalenka. Il tennista australiano sfiderà la numero uno del ranking Wta all'inizio del 2026, in un evento a Hong Kong noto come 'Battaglia dei sessi'. In vista dell'appuntamento, durante un'intervista al podcast First And Red con Alexander Bublik, Kyrgios è stato il solito, dichiarando che il match non avrà storia: "Sono molto emozionato per la partita, lei ha una grande personalità ed è una tennista magnifica. Mi fa ridere che pensi davvero di poter vincere".

Kyrgios, ex numero 13 al mondo, non mette piede in campo da un po' e nell'ultimo periodo si è parlato di lui soprattutto per gli attacchi a Jannik Sinner per il caso Clostebol. Nonostante il lungo stop, però non ha dubbi: "Pensi davvero che possa battermi? Non ci riuscirà. Pensi davvero che dovrò giocare al 100%? Cercherò di rimanere concentrato perché rappresento gli uomini, penso che vincerò 6-2".

