Thomas Ceccon vince la medaglia d'oro nei 100 dorso ai campionati europei in vasca corta di Lublino. Il campione olimpico della distanza si impone con il tempo di 49"29 davanti al francese Mewen Tomac (49"46) e al britannico Oliver Morgan. Quinto posto per l'altro azzurro Lorenzo Mora (49"95).

"Sono contento di essere il primo italiano ad aver vinto l'oro nei 100 dorso agli europei in vasca corta. Avevo pronosticato una lotta con il francese e il britannico e così è stata. Il tempo mi soddisfa: sono venuto qui per vincere e adesso torno a casa con due ori", spiega Ceccon dopo la vittoria.

Simona Quadarella conquista quindi la medaglia d'argento negli 800 stile libero ai campionati. La romana, già argento nei 400 stile libero, tocca in 8'03"00 alle spalle delle tedesca Isabel Gose (8'01"90). Bronzo per l'altra teutonica Maya Werner (8'14"41).