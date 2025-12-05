"Un anno fa ho detto che non voterei la Meloni nemmeno se mi tagliassero un braccio. Cos'è cambiato? Niente...". Elodie risponde alle domande di Diego Bianchi a Propaganda Live. "Se cambiassi idea in un anno sarebbe grave", dice la cantante, che non si scalda granché nemmeno davanti al nome di Elly Schlein, segretaria del Pd. "Credo che in questo momento ci sia una grande carenza di personalità, è molto semplice... Non mi interessano molto da entrambe le parti... Non ho mai votato per il Pd, ci tengo a sottolinearlo... Oggi sto sottolineando tutto...", prosegue l'artista. "Non ci sono solo due partiti, qualcuno che mi piace c'è. Più piccolini, magari", prosegue. In generale, "il cambiamento è inevitabile", dice prospettando un quadro diverso per le nuove generazioni.

Nelle ultime settimane, Elodie è salita alla ribalta anche per un episodio avvenuto in un concerto a Messina. La cantante, 'assediata' da un cronista con il telefonino, ha colpito lo smartphone facendolo cadere. "Stavo ballando dentro una vasca, con poca acqua. Davanti alla 'piscinetta' c'era un'area riservata ai fotografi, con macchinari da professionisti. Dietro la transenna, ci sono persone con i telefonini", spiega Elodie. "Se arrivi ad un centimetro, mi togli la concentrazione, sono sempre fatta di carne... Se devi fare le foto da un centimetro, prendi la macchina fotografica. Mi sono innervosita e gliel'ho fatto cadere", dice. L'episodio non è un 'unicum' nella carriera: "Quando facevo la cubista, con un calcetto ho buttato via il telefonino di un ragazzo e l'ho fatto finire al centro della pista", racconta.