(Adnkronos) - Oggi, mercoledì 18 giugno, nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi. Visite speciali e sfide a sorpresa per i naufragi nella nuova puntata del reality condotto da Veronica Gentili, che andrà in onda stasera in prima serata su Canale 5.

In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli. Inoltre, questa sera, sono attesi due ospiti misteriosi: Giuseppe Cruciani e Scintilla.

È la puntata della resa dei conti: tre naufraghi che si sono particolarmente distinti in questa edizione sono finiti al televoto. Chi tra Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti e Mirko Frezza dovrà abbandonare il gioco?

Ma non è tutto: i naufraghi dovranno affrontare uno scontro diretto con un televoto flash con coloro che hanno deciso di rimanere in gioco sull’ultima spiaggia, di cui scopriranno finalmente l’esistenza.