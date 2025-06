(Adnkronos) - C'è l'accordo tra l'Aran e i sindacati di categoria per il rinnovo del contratto 2022-2024 del comparto sanità che riguarda oltre 580mila dipendenti non medici del Servizio sanitario nazionale. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, l’intesa è stata firmata da Fials, Cisl, Nursind cui si è aggiunto il Nursing Up. Cgil e Uil invece hanno ribadito il loro no.

"L’accordo è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali Nursind, Cisl, Fials e, in data odierna, anche dal Nursing Up, consentendo così il raggiungimento della maggioranza necessaria per la validità della firma. Non hanno firmato l’accordo Cgil e Uil, che hanno mantenuto la loro posizione di contrarietà già espressa nelle fasi precedenti della trattativa", sottolinea l'Aran.

“Sono molto soddisfatto per l’intesa raggiunta – dichiara, a margine del tavolo, il presidente di Aran, Antonio Naddeo – perché rappresenta il frutto di un confronto costante, serio e responsabile. Il contratto risponde a molte delle richieste avanzate dai sindacati e offre ai lavoratori un riconoscimento concreto del loro ruolo essenziale all’interno del Servizio sanitario nazionale”.

Il contratto prevede un aumento medio mensile di 172 euro per 13 mensilità, insieme a numerose innovazioni volte a migliorare le condizioni di lavoro, valorizzare le competenze professionali e rafforzare l’efficienza del sistema sanitario.

La sottoscrizione è stata resa possibile grazie all’inserimento, nella versione definitiva del contratto, di specifici elementi richiesti dai sindacati, segno della volontà di Aran di mantenere aperto il dialogo fino all’ultimo. “La contrattazione è sempre un esercizio di mediazione - conclude Naddeo - e oggi possiamo affermare con soddisfazione che, grazie all’impegno delle parti, è stato raggiunto un accordo utile, equilibrato e orientato al futuro. Ora si potrà avviare con maggiore serenità anche la prossima fase per il rinnovo 2025-2027”.