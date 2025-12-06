Inter Miami campione MLS, Messi trionfa
L'Inter Miami di Leo Messi trionfa nella MLS. La franchigia della Florida, con David Beckham come boss, conquista la prima MLS Cup. In finale, Miami supera 3-1 i Vancouver Whitecaps. L'Inter apre le marcature all'8' con l'autorete di Ocampo. I canadesi pareggiano al 60' con Ali Ahmed. Inter Miami avanti di nuovo al 71' con De Paul e tris in pieno recupero, al 96', quando Allende sfrutta l'assist di Messi. Il fuoriclasse argentino mette in bacheca il 44esimo titolo della carriera.
