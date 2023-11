Incontri a Bauladu e Cuglieri: il Gal Terras de Olia definisce la nuova strategia di sviluppo

Bauladu

L’invito del presidente Ledda: “È importante la partecipazione di tutti”

Si concluderà con gli incontri in programma la prossima settimana a Bauladu e Cuglieri il percorso partecipativo del Gal Terras de Olia, impegnato a definire gli ambiti e la strategia complessiva di sviluppo locale 2023-2027.

L’appuntamento a Bauladu è per lunedì 20 novembre, alle ore 17.30, al centro sociale di piazza Lussu. Sarà invece venerdì 24 l’incontro a Cuglieri, alla stessa ora.

Una volta definiti ambiti e strategia, si passerà alla realizzazione di un formulario, che dovrà essere inviato alla Regione entro il 15 dicembre.

“Abbiamo già fatto sei riunioni in presenza in tutte le aree del nostro territorio e una online ieri mattina, specifica sui fabbisogni formativi, in collaborazione con l’Assessorato al Lavoro”, ha spiegato il presidente del Gal Gianbattista Ledda. “Stiamo lavorando anche ad alleanze strategiche, richieste dalla Regione e in ogni caso sempre valorizzate dal nostro Gal: le collaborazioni con i Flag, con le università, con altri progetti complessi che intervengono nel territorio come la programmazione territoriale e il nuovo Distretto rurale TerrAmare, nato proprio da un percorso partecipativo importante che ha visto protagonisti il Gal Terras de Olia, le Unioni dei Comuni e le comunità e le imprese che lo hanno sostenuto”.

“Sollecitiamo la partecipazione agli incontri della settimana prossima. L’invito”, ha aggiunto Ledda, “è rivolto a imprese, associazioni, singoli cittadini, amministratori, associazioni di categoria e chiunque sia in qualche modo interessato allo sviluppo locale di Montiferru, Alto Campidano e Planargia”