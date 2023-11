A Nurachi un percorso formativo e un aiuto per i giovani che vogliono fare impresa

Nurachi

Gli incontri, legati al progetto “La sapienza del villaggio”, si concluderanno a gennaio

Prima un corso di formazione, poi un bando per sostenere la nascita di nuove imprese nel territorio. È partito ieri, a Nurachi, il percorso formativo per la creazione di cooperative di comunità che offrano servizi per la popolazione e l’economia locale in campo sociale, assistenziale e turistico. Al primo incontro ha partecipato una decina di iscritti, con un’età media di 30 anni. Iniziative analoghe sono in corso in Montiferru e Planargia.

Il percorso formativo è stato avviato all’interno del progetto “La sapienza del villaggio”, un percorso di assistenza e accompagnamento rivolto principalmente ai giovani, che potranno beneficiare di finanziamenti regionali dedicati, grazie ai fondi già assegnati dalla Regione per la programmazione territoriale.

Il progetto coinvolge l’Unione dei Comuni del Montiferru e dell’Alto Campidano e quella della Planargia, con il supporto del Gal Terras de Olia.

“Stiamo accompagnando la nascita di nuove imprese attraverso un percorso di formazione”, ha spiegato il sindaco di Nurachi, Renzo Ponti. “L’obiettivo è la creazione di nuove opportunità, sostenendo chi ha in progetto di fare impresa. Una volta terminato questo percorso verrà definito, insieme all’Assessorato regionale della Programmazione, il bando per lo stanziamento dei finanziamenti”.

“La filosofia di questo progetto”, ha concluso Ponti, “è quella di tenere vivi i nostri ‘villaggi’ e far emergere le competenze”.

Gli incontri in programma a Nurachi sono aperti anche ai cittadini di Milis, Tramatza, Zeddiani e Narbolia. Si terranno, a partire dalle 15, nell’aula consiliare del Comune giovedì 30 novembre, martedì 19 dicembre, mercoledì 10 gennaio e mercoledì 24 gennaio.

