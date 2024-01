Oristano

Tre giornate per scoprire le tre scuole e la loro offerta formativa. Ecco una piccola anteprima

L’Istituto Comprensivo n°4 di Oristano comprende la Scuola dell’Infanzia di via G.D’Annunzio, la Scuola Primaria Sa Rodia di via Cairoli, la Scuola Secondaria di I grado “Leonardo Alagòn” di viale Diaz e la sede ospedaliera del San Martino.

Ciascuna delle tre sedi scolastiche dell’Istituto ha una propria organizzazione e progettualità, che convergono in un curricolo disciplinare verticale: parte dal primo anno della Scuola dell’Infanzia e ha termine l’ultimo anno della Scuola Secondaria di 1° grado. Questa forte impronta didattica nasce dalla convinzione che il percorso formativo del primo ciclo di istruzione debba essere un continuum nel quale ciascun alunno possa sviluppare al meglio le proprie potenzialità e passare da un ordine di scuola all’altro in modo naturale e agevole, limitando le difficoltà che si potrebbero presentare negli “anni ponte”, ovvero al passaggio da un ordine di scuola all’altro.

Obiettivo principale dell’Istituto è quello di garantire a tutti l’inclusione e il successo scolastico. Il personale docente, costituito da docenti titolari di cattedra di sicura esperienza professionale, svolge con passione il proprio ruolo di guida nel percorso scolastico, ponendo molta attenzione nel personalizzare l’azione didattica, specialmente verso gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Presso la sede di Scuola Secondaria è presente il Centro Victor, ovvero il Centro Territoriale di Supporto Tecnologico (CTS) provinciale per gli alunni con bisogni educativi speciali. Il Centro offre: consulenza agli alunni, ai docenti e ai genitori su ogni problematica legata all’apprendimento; una grande varietà di sussidi e strumenti in comodato d’uso; screening di primo livello per DSA al fine di orientare un primo percorso di potenziamento delle abilità.

L’Istituto è anche sede del CTI provinciale, ovvero il Centro Territoriale per l’Inclusione, e annualmente si organizza la formazione per i docenti e manifestazioni per l’inclusione. Sta dunque nel tessuto culturale dell’Istituto l’attenzione per tutti e per ciascun alunno e la propensione alla valorizzazione delle potenzialità degli allievi.

Vediamo le tre sedi dell’Istituto.

La Scuola dell’infanzia. Con ingresso in via Gabriele D’Annunzio, la Scuola dell’Infanzia accoglie i suoi piccoli alunni con un ampio giardino alberato per mattinate all’insegna delle attività all’aria aperta, all’ombra del suo grande gazebo. Spostandosi all’interno, un androne colorato dà il benvenuto e conduce alle classi e al salone: scivoli, casette e tanti giochi per passare insieme bei momenti di svago in compagnia. Le aule invece – tutte dotate di uno spazio anti aula con ingresso diretto ai bagni e una pratica rampa che riconduce al giardino in tutta sicurezza – permettono ai bimbi di esprimere tutta la loro creatività in un contesto accogliente e colorato.

La scuola offre ai suoi piccoli numerosi progetti, tutti finalizzati allo sviluppo della personalità e dell’autonomia, a favorire la socializzazione e le relazioni col gruppo.

Tra le attività didattiche ci sono l’animazione della lettura, l’avvio alla conoscenza della lingua inglese, l’informatica, l’educazione civica, la danza e l’arte terapia. Per alcuni progetti ci si avvale di esperti esterni con titoli specifici, come per l’inglese, l’educazione motoria e la danza.

Per affrontare al meglio il passaggio alla scuola primaria, le docenti propongono un progetto di continuità infanzia-primaria con un sicuro orientamento verso le attività di pre-scrittura e lettura.

Nella sede è presente un’aula di informatica con lavagna interattiva e personal computer. I bambini nella prima fase prenderanno confidenza con il nuovo ambiente e con la tecnologia tramite l’utilizzo della LIM.

Successivamente conosceranno le varie parti del pc tramite l’utilizzo pratico dello strumento e lo svolgimento di attività graduate per età in forma ludica. Annualmente si effettuano uscite didattiche in città e in località della provincia (non distanti) di particolare interesse culturale e naturalistico.

La sede segue i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,50 alle ore 15,50, il sabato dalle ore 7,50 alle ore 13,00 senza la mensa.

I pasti sono forniti dal comune e il menù è predisposto dalla nutrizionista della ASL. Il pranzo si svolge in un’ampia sala mensa. La sede, data l’adeguatezza della sua struttura e l’organizzazione didattica, accoglie anche i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile del 2025.

Per la visita virtuale: Open day della scuola dell’Infanzia, lunedì 22 gennaio dalle ore 16,00 alle 18,00.

La Scuola Primaria “Sa Rodia” ha sede in via Cairoli. Si tratta di una costruzione di nuova concezione, ampia e molto luminosa, completamente ristrutturata di recente. Ha 20 aule dotate di lavagna interattiva di ultima generazione disposte su due piani, un’aula di scienze, un’aula di informatica, la biblioteca gestita dalla bibliotecaria, la palestra, un campo polivalente all’aperto e il giardino. Con quattro ingressi separati – di cui due a Nord, uno a Est e uno a Sud – la sede ha predisposto modalità di ingresso e di uscita in tutta sicurezza e in tempi brevi.

La scuola propone due tipi di orari: le classi a tempo ordinario seguono l’orario dalle 8,30 alle 13,30 dal lunedì al sabato, mentre quelle a tempo pieno prevedono una settimana di soli cinque giorni dalle ore 8,30 alle 16,30, con il sabato libero e il servizio mensa dalle 13,30 alle 14,30, cui segue un’ora di attività ludiforme (dopo mensa) per poi riprendere la didattica nel pomeriggio.

Per i genitori che lavorano è presente il servizio di accoglienza dalle ore 7,30 alle 8,30 in ingresso e dalle 13,30 alle ore 14,30 in uscita. Solo per le classi prime a tempo ordinario è data la possibilità (per un numero limitato di alunni), su richiesta alla ditta che offre il servizio, di poter avere il pasto durante l’ora di accoglienza.

All’insegna del motto “Insieme con gioia impariamo e cresciamo”, le insegnanti svolgono con dedizione il loro lavoro in un clima sereno e produttivo. Le insegnanti sono, nella quasi totalità, titolari di cattedra e ciò garantisce una buona continuità nei cinque anni di scuola primaria.

Alle venti aule dedicate all’attività didattica si aggiungono gli spazi per i gruppi d’approfondimento, per i laboratori d’informatica, di scienze, quelli per l’attività sportiva con il campetto e la palestra e quelli dedicati alle ore di gioco libero.

La scuola offre un’ampia gamma di proposte che arricchiscono l’offerta formativa, tra le quali spiccano i progetti di continuità e attività di raccordo con i diversi ordini delle scuole dell’istituto comprensivo. Si aggiungono i laboratori sull’inclusione, l’accoglienza, la legalità, la corretta alimentazione e il recupero delle tradizioni sarde, con il progetto “Nonni a scuola”.

Sono svolte attività di potenziamento/consolidamento delle conoscenze e competenze in orario curricolare per gruppi di alunni.

La scuola aderisce al progetto “Oristano, una palestra a cielo aperto” che propone una vasta gamma di attività sportive tenute da tecnici federali che sono svolte in orario antimeridiano a scuola e nei campi specifici es. rugby, equitazione.

Altra manifestazione cittadina alla quale aderisce è Monumenti Aperti, durante la quale gli studenti partecipano in qualità di provette guide turistiche.

La scuola offre, inoltre, la possibilità di scegliere l’indirizzo linguistico, che prevede il potenziamento della lingua inglese dalla prima alla quinta classe e il conseguimento della certificazione linguistica Cambridge su richiesta dei genitori al termine del percorso. L’insegnamento della lingua francese parte, invece, dall’ultima classe e – anche in questo caso sempre su richiesta delle famiglie – gli studenti potranno conseguire la certificazione DELF.

È presente il curricolo di informatica d’Istituto e le attività sono svolte all’interno del percorso di tecnologia in orario antimeridiano. L’informatica, per la sua trasversalità entra a pieno titolo pel curricolo scolastico.

L’Open day della scuola primaria di Sa Rodia è in programma martedì 16 gennaio, dalle 17 alle 19.

La Scuola Secondaria di 1°grado Leonardo Alagon. La sede scolastica è ubicata in viale Diaz. L’edificio è situato in una zona centrale, dove sono presenti alcune istituzioni scolastiche di secondo grado. La sede conta 20 aule didattiche dotate di LIM, 2 aule di informatica, un laboratorio linguistico, un laboratorio di chimica e scienze, l’aula d’arte, l’aula per l’educazione musicale, 8 aule per lo studio specifico degli strumenti musicali, un’aula per la registrazione dei brani musicali, un’ ampia palestra, una pista per atletica all’aperto e un giardino alberato.

Sono tre gli indirizzi che l’istituto secondario di primo grado n°4 “L. Alagon”, con sede in viale Diaz, offre ai futuri studenti: il musicale, il linguistico e l’informatico.

Tra coding, Google Class e ambienti digitali 3.0, i ragazzi che scelgono il percorso informatico potranno avranno basi solide sulle materie legate al mondo del web e del computer, imparando a elaborare immagini, video, testi e a utilizzare internet consapevolmente, con una preparazione sempre aggiornata e al passo con i tempi.

Dedicato invece allo studio dell’inglese, dello spagnolo e del francese il corso linguistico, che oltre alle attività didattiche e di conversazione con docenti madrelingua, dà la possibilità di conseguire certificazioni linguistiche internazionali quali Cambridge, Trinity, Delf e Dele, e di partecipare annualmente a stage in prestigiosi college esteri per il perfezionamento delle competenze linguistiche. Da alcuni anni si svolge un’interessante attività teatrale, il musical, col parlato e cantato in inglese e francese.