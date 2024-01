Cabras

Sottoscritto un protocollo volto a promuovere la tutela ambientale

L’attività del Comune di Cabras a favore della tutela ambientale si arricchisce con la sottoscrizione del protocollo d’intesa con l’associazione di volontariato Plastic Free Onlus, avvenuta questa mattina nel palazzo comunale. L’obiettivo è quello di potenziare il lavoro di informazione e sensibilizzazione avviato dall’Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, attraverso campagne di comunicazione specifiche e azioni concrete sul territorio proposte da Plastic Free e realizzate in collaborazione e con il patrocinio del Comune.

Tra le prime attività proposte in collaborazione tra Plastic Free e Comune di Cabras c’è la passeggiata ecologica che si terrà domenica 21 gennaio dalle ore 9.30 a San Giovanni di Sinis. Si può partecipare iscrivendosi online . Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 328 897 7606 – 338 936 9230.

“L’interesse comunale per le attività dal forte valore ambientale è massimo”, ha affermato il sindaco Andrea Abis. “L’amministrazione garantisce piena partecipazione, attivandosi per intensificare le proposte in seno all’Area Marina Protetta del Sinis, e affinché il messaggio della tutela dell’ambiente e dell’impegno dei volontari possa essere accolto da più persone possibile”.

Erano presenti alla firma il sindaco Abis, l’assessore all’Ambiente Carlo Carta e, per Plastic Free, Angela Maria Collu e Andrea Pigato, referenti dell’associazione rispettivamente per la città di Oristano e per la provincia.

“Si tratta di un accordo importante”, ha detto l’assessore Carlo Carta, “perché rivolto a una costante attività di pulizia dei tanti chilometri di costa e delle aree umide. La cittadinanza attiva è una risorsa fondamentale per il nostro territorio, rappresenta la concretizzazione più alta del senso civico. Tramite attività come questa si mantiene accesa l’attenzione dei cittadini e dei fruitori dei luoghi. Ci auguriamo che altri soggetti privati e associazioni possano emulare questa nobile iniziativa”.

Le iniziative sottoscritte nell’accordo riguardano appuntamenti di pulizie ambientali per la rimozione dalla natura di plastica e rifiuti non pericolosi, sensibilizzazione ambientale nelle scuole e nelle università, sensibilizzazione online geolocalizzata sul territorio attraverso i social network, la presenza di stand informativi durante eventi e manifestazioni di interesse ambientale e attività di salvaguardia del territorio attraverso segnalazioni di abbandoni illeciti di rifiuti.

Entusiasti i referenti Plastic Free. “La nostra associazione è molto giovane”, hanno dichiarato Angela Maria Collu e Andrea Pigato, “nasce nel 2019 ma opera in maniera capillare a livello nazionale. Nasciamo come realtà digitale, nei primi anni abbiamo raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1.000 referenti in tutt’Italia, siamo divenuti la più importante e concreta associazione su questa tematica. Siamo inoltre impegnati sul campo, attraverso diversi progetti di clean up, salvataggio delle tartarughe marine, sensibilizzazione nelle scuole e Comuni Plastic Free, collaborando alla riduzione delle plastiche sul territorio. Siamo ben consapevoli che si tratta di un fenomeno di non facile risoluzione, ma riteniamo fondamentale dare il nostro contributo costante per ridurne l’impatto ambientale. Collaboriamo dunque con convinzione con il Comune di Cabras, che per sua natura presenta un territorio prezioso e dunque da tutelare, avviando un vero e proprio patto che ha l’obiettivo di generare benefici, snellire gli iter burocratici, favorendo le attività di volontariato e avvicinando l’ente ai cittadini impegnati nella tutela ambientale”.

Lunedì, 15 gennaio 2024