Cronaca Sul posto anche due elicotteri del servizio 118

Il camion militare ribaltato lungo la Statale 131 nei pressi dello svincolo per Tramatza

Tramatza

Sul posto anche due elicotteri del servizio 118

Un morto e un ferito grave in un tragico incidente stradale avvenuto poco prima delle 17 lungo la Statale 131, all’altezza del chilometro 102, nei pressi del bivio per Tramatza, nella corsia in direzione Sassari.

Secondo una prima ricostruzione, un mezzo militare, un blindato Lince, di quelli utilizzati nelle missioni all’estero, ha sbandato e ha urtato il guard rail, ribaltandosi poi sulla carreggiata.

Un militare è morto sul colpo in seguito alle lesioni riportate e un altro, di 47 anni, è rimasto gravemente ferito. Caricato su un elicottero del servizio 118, è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari.

I due stavano andando a Olbia per imbarcarsi.

La circolazione in direzione Sassari è stata temporaneamente interdetta e deviata lungo