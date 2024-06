Donna in pericolo di vita, volo d'urgenza dalla Sardegna

Una donna di 69 anni, ricoverata presso l’ospedale Nostra Signora di Bonaria a San Gavino Monreale, è stata sottoposta a un volo d’urgenza ieri pomeriggio. Le sue condizioni hanno richiesto cure specialistiche immediate. Così è stato organizzato il suo trasferimento a Bergamo a bordo di un Falcon 50 dell’Aeronautica Militare, per il successivo ricovero presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII. Questo volo di emergenza è stato reso necessario dalla situazione critica della paziente, il cui stato di salute richiedeva un intervento immediato. Grazie all’equipaggio e al velivolo Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo dell’Aeronautica Militare, la donna è stata trasferita nella struttura ospedaliera. La richiesta del volo urgente è giunta dalla Prefettura di Cagliari e è stata prontamente coordinata dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare, incaricata di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, assicurando la rapida risposta dei velivoli dell’Aeronautica Militare a favore di cittadini in difficoltà. Gli equipaggi e i velivoli da

