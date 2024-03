Bologna

Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia

Tre bambini sono morti in un incendio scoppiato in un appartamento, in via Bertocchi, nella periferia di Bologna. La madre, estratta in gravi condizioni dall’abitazione, è morta durante il trasporto in ospedale.

La tragedia è avvenuta nella notte. I piccoli sono due gemelli di due anni e il fratellino di sei, la donna, di origine rumena, aveva 32 anni.

