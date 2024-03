Colpisce un gatto col martello, nei guai un 67enne di Arborea

Il Tribunale di Oristano ha emesso una sentenza per un caso di maltrattamento di animali, condannando un 67enne di Arborea a due mesi e venti giorni di reclusione. L’uomo, A. M., è stato riconosciuto colpevole di aver colpito un gatto con un martello, causandogli lesioni e facendolo cadere dalla tettoia. L’episodio risale a fine 2021 ed è stato segnalato dai nipoti e vicini di casa dell’uomo. La coppia aveva denunciato il fatto ai carabinieri della stazione di Arborea, affermando di aver visto il proprio gatto sul tetto dell’edificio dell’uomo, per poi notare che era stato colpito con un martello e successivamente scomparso. Il 67enne è stato inizialmente raggiunto da un decreto penale di condanna, ma si è opposto, portando il caso in tribunale. Durante il processo con il rito abbreviato, il legale dell’imputato ha sostenuto l’innocenza del suo assistito. Tuttavia il pubblico ministero ha richiesto una condanna pecuniaria di 4mila euro. Il giudice ha infine accolto la richiesta dell’accusa, condannando l’uomo a due mesi e venti giorni di reclusione.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie