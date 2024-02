Cagliari

Intervento dei vigili del fuoco

Una donna è stata traportata d’urgenza in ospedale col codice rosso, in seguito a un incendio sviluppatosi all’interno del suo appartamento. Il fuoco ha investito l’abitazione al settimo piano di un palazzo di Quartu, in via Germania.

La donna, settantenne, si trovava all’interno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco una squadra dalla sede centrale con il supporto di un autobotte, e un’autoscala: la donna è stata portata fuori dall’abitazione e consegnata al personale sanitario presente con ambulanza che ha prestato le prime cure e l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale.

-segue-

Martedì, 13 febbraio 2024