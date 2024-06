L'ultimo saluto a Stefano Pistis, morto nell'incidente a Tramatza

Oggi pomeriggio, una folla commossa composta da militari e cittadini si è riunita a Sant’Anna Arresi per rendere l’ultimo saluto a Stefano Pistis, il 45enne della Brigata Sassari tragicamente scomparso lunedì scorso in un incidente stradale lungo la statale 131 a Tramatza, nell’Oristanese. Pistis viaggiava su un mezzo blindato Lince insieme a un commilitone quando, a causa dello scoppio di uno pneumatico, il veicolo si è ribaltato. L’incidente ha causato anche il ferimento di Roberto Calaresu, 57 anni. La cerimonia funebre ha visto una partecipazione massiccia, con persone che si sono radunate sia all’interno che all’esterno della chiesa per onorare il militare. Accanto ai familiari di Pistis, erano presenti la sindaca Anna Maria Teresa Diana, la presidente della Regione Alessandra Todde, la sottosegretaria di Stato alla Difesa Isabella Rauti, il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di corpo d’armata Carmine Masiello, il comandante delle Forze Operative Sud, generale di corpo d’armata Angelo Michele Ristuccia, il comandante del Comando Militare Esercito “Sardegna”, generale Stefano Scanu, il capo di Stato Maggiore della Brigata “Sassari”, colonnello

