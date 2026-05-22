Si chiama "In bonas manus" (in buone mani) ed è un servizio essenziale per le persone fragili e le loro famiglie, un'opportunità professionale per cittadini, caregiver, professionisti e operatori del terzo settore. Il Plus Area Ovest in collaborazione con la Cooperativa Sociale Adest presenta un programma di interventi dedicato alla promozione e alla valorizzazione della figura dell'amministratore di sostegno.
Il progetto ha l'obiettivo di sostenere le
persone e i territori di 16 amministrazioni comunali che rientrano
nell'area di competenza del Plus Area Ovest, la rete di Comuni e
ASL che che coordina servizi sociali integrati ad Assemini,
Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Domus de Maria, Elmas, Pula,
San Sperate, Sarroch, Siliqua, Teulada, Uta, Vallermosa, Villa San
Pietro, Villasor e Villaspeciosa.
Presentata l'apertura di uno sportello dedicato
che offrirà servizi di orientamento, consulenza e informazioni
attraverso esperti in ambito legale, contabile e sociale. Le
persone fragili e le loro famiglie potranno accedere allo sportello
su appuntamento, con cadenza mensile, in presenza oppure
online.
L'amministratore di sostegno è una figura
fondamentale perché aiuta a tutelare i diritti, supporta nelle
scelte e facilita l'accesso ai servizi. Non sostituisce la persona,
la affianca, tutela la sua autonomia, ne rispetta la volontà, i
desideri, le aspirazioni.
L'obiettivo di In bonas manus, attraverso un
approccio integrato che coinvolge istituzioni, servizi sociali,
famiglie e comunità, è quello di migliorare l'accesso alle
informazioni, rafforzare le competenze degli attori coinvolti e
consolidare la rete territoriale, contribuendo a una presa in
carico più efficace e condivisa delle persone fragili.
Parallelamente all'apertura dello sportello sarà
presentato il corso di formazione per diventare amministratori di
sostegno, aperto a cittadini, caregiver, volontari, operatori del
terzo settore e professionisti, che avranno modo di acquisire
competenze su normativa e funzionamento, responsabilità e...