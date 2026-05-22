In 16 Comuni del sud Sardegna un programma per la tutela delle persone fragili - Notizie

Si chiama "In bonas manus" (in buone mani) ed è un servizio essenziale per le persone fragili e le loro famiglie, un'opportunità professionale per cittadini, caregiver, professionisti e operatori del terzo settore. Il Plus Area Ovest in collaborazione con la Cooperativa Sociale Adest presenta un programma di interventi dedicato alla promozione e alla valorizzazione della figura dell'amministratore di sostegno.Il progetto ha l'obiettivo di sostenere le persone e i territori di 16 amministrazioni comunali che rientrano nell'area di competenza del Plus Area Ovest, la rete di Comuni e ASL che che coordina servizi sociali integrati ad Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Domus de Maria, Elmas, Pula, San Sperate, Sarroch, Siliqua, Teulada, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villasor e Villaspeciosa.Presentata l'apertura di uno sportello dedicato che offrirà servizi di orientamento, consulenza e informazioni attraverso esperti in ambito legale, contabile e sociale. Le persone fragili e le loro famiglie potranno accedere allo sportello su appuntamento, con cadenza mensile, in presenza oppure online.L'amministratore di sostegno è una figura fondamentale perché aiuta a tutelare i diritti, supporta nelle scelte e facilita l'accesso ai servizi. Non sostituisce la persona, la affianca, tutela la sua autonomia, ne rispetta la volontà, i desideri, le aspirazioni.L'obiettivo di In bonas manus, attraverso un approccio integrato che coinvolge istituzioni, servizi sociali, famiglie e comunità, è quello di migliorare l'accesso alle informazioni, rafforzare le competenze degli attori coinvolti e consolidare la rete territoriale, contribuendo a una presa in carico più efficace e condivisa delle persone fragili.Parallelamente all'apertura dello sportello sarà presentato il corso di formazione per diventare amministratori di sostegno, aperto a cittadini, caregiver, volontari, operatori del terzo settore e professionisti, che avranno modo di acquisire competenze su normativa e funzionamento, responsabilità e...

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