Angie, "dai talent al sogno di avere il mio primo disco tra le mani" - Notizie

L'ultima stagione di Amici le ha dato visibilità, notorietà e "la possibilità di pubblicare il mio primo vero album, sul quale ho lavorato un anno e mezzo". Ma la storia di Angie, che per un soffio non è riuscita a entrare nella rosa dei finalisti che si sono giocati la vittoria finale nel talent di Canale 5, inizia da ben più lontano.Classe 2001, Angie è partita dalla Sardegna per realizzare il suo sogno: a 9 anni è entrata nel cast di Ti lascio una canzone, poi l'accademia di musica, il seguito social, Sanremo Giovani nel 2024, un singolo diventato virale su TikTok (Frasi mai dette) e l'inevitabile trasferimento a Milano ("ma mi manca tanto casa mia"). Prima di entrare nella scuola di Amici. "Mi ha davvero dato tanto. L'ho sempre seguito e amato fin da piccola.Ho provato i casting per 4 anni, senza arrendermi ma senza considerarla una scelta obbligata. E quando ce l'ho fatta, ero consapevole che dovevo arrivare preparata". Ora, nel suo primo vero giorno di libertà dopo i mesi passati negli studi Mediaset, tiene in mano la cosa più preziosa: il suo album, Sogni di Vetro, nove canzoni che parlano di lei e delle sue fragilità.Dotata di grande abilità vocale, Angie - che rivendica il suo essere cantautrice - nelle sue canzoni parla di esperienze vissute e di sé stessa. "Fatico a cantare e a scrivere di argomenti che non ho vissuto in prima persona", spiega la 25enne che si ispira ad artiste come Ariana Grande, Tate McRae, Sabrina Carpenter. Sogni di Vetro (Universal Music, dal 22 maggio) "non è né un ep lungo, né un album corto: è un album e basta - sottolinea -. E già nel titolo spiega come sono:...

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