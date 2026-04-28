Il Cagliari batte l'Atalanta 3-2 e vede la salvezza. La Dea,
invece, l'Europa non la vede più: frastornata ancora dai rigori con
la Lazio, perde forse per sempre l'occasione di dare una svolta e
un senso al suo campionato.
Nerazzurri con il morale molto giù. Ma è
soprattutto l'impresa del Cagliari, con lo stadio che si è stretto
dall'inizio alla fine alla sua squadra, in particolare negli ultimi
sei minuti di recupero che sono sembrati sessanta per i tifosi
sardi. Molta paura nell'ambiente rossoblù per una squadra che non
giocava più come ai tempi delle vittorie con Roma e Juventus. E che
nelle ultime dieci gare marciava a un ritmo di mezzo gol e mezzo
punto a partita. Invece oggi ha fatto tre gol e tre punti tutti in
una volta. Con due sorprese che all'inizio hanno fatto scuotere la
testa a molti: l'esordio dal primo minuto del senegalese Mendy,
sino a qualche mese fa titolare solo nella Primavera. E la prima
panchina dopo tanto tempo per Palestra, il gioiello azzurro di
proprietà dell'Atalanta.
Bastano 17 secondi per dare ragione a Pisacane:
dalla destra parte un traversone, ma non dal solito piede di
Palestra.
L'assist è di Adopo. E il colpo di testa
vincente è proprio del classe 2007 Mendy, al suo primo gol con i
grandi. Forse è il gol più veloce della storia del Cagliari. Ma il
momento d'oro del diciannovenne schierato dal mister al centro
dell'attacco non è finito. Perchè all'ottavo di gol ne fa un altro:
calcio d'angolo, difesa imbambolata. Carnesecchi rimedia su Deiola,
ma siccome dietro sono tutti fermi, ecco di nuovo Mendy: zampata
sul pallone vagante e la palla, aiutata da una deviazione, finisce
dentro.
L'Atalanta a questo punto inizia a...
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