Oristano

Analisi della Lipu, che ha mappato i territori: “Ministero e Regioni ne tengano conto”

L’Oristanese è tra le zone in Sardegna in cui gli impianti eolici a terra rappresenterebbero una grave minaccia per gli uccelli. Lo dice la mappatura realizzata dalla Lipu in oltre un anno di lavoro e messa a disposizione “per una corretta programmazione, finalmente rispettosa della biodiversità”, alla vigilia della fase che porterà le Regioni a individuare le aree idonee e non idonee per gli impianti eolici a terra (onshore) e in mare (offshore).

Lo studio denominato “Sensitivity mapping for renewable energy in Italy” è stato realizzato con BirdLife International ed esperti nazionali e internazionali. Sono state prese in esame 44 specie di uccelli sensibili alla presenza di impianti eolici onshore – come capovaccaio, gipeto, aquila di Bonelli o nibbio reale, per citarne alcuni – e 26 alla presenza di quelli offshore (la mappa di queste ultime zone verrà diffusa successivamente). Lo studio ha previsto poi l’analisi della distribuzione geografica delle specie individuate che ha permesso di esaminare la sensibilità del territorio italiano, suddiviso in centinaia di celle di 25 chilometri quadrati, secondo la metodologia dello studio.

L’analisi del grado di naturalità delle celle ha contributo a completare il quadro della sensibilità del territorio italiano in materia di avifauna, fornendo indicazioni cruciali per lo sviluppo di impianti eolici futuri, più sicuri e meno impattanti per gli uccelli.

Il risultato dello studio è la definizione della sensibilità di ciascuna delle centinaia di celle classificate come aree verdi a sensibilità bassa, gialle a sensibilità media, arancione a sensibilità alta e rosse a sensibilità molto alta.

“Lo studio”, spiegano dalla Lipu, “si è avvalso di una metodologia scientifica messa a punto da BirdLife International a livello internazionale, nonché di una grande quantità di dati ornitologici, ed ha tenuto conto, per quanto riguarda l’ambiente marino, di un lavoro di sensitivity mapping recentemente condotto da Ispra”.

Le mappe considerano anche la presenza di aree protette, quali parchi, riserve e siti Natura 2000, che rappresentano i luoghi a maggiore integrità ecologica.