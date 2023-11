Il vento butta giù un albero nel cortile della scuola a Fordongianus

Fordongianus

Disagi per il maltempo ma per fortuna nessun danno serio a persone o case

Anche a Fordongianus danni a causa del forte vento, con alberi sradicati e rami spezzati caduti. Uno di questi, nella notte, è crollato nel cortile della scuola elementare del paese.

Fortunatamente, secondo le informazioni raccolte dal sindaco Serafino Pischedda, nel centro del Barigadu non si registrano danni a persone né auto.

Sono venuti giù alcuni alberi nella zona sotto l’area camper. In località Sisca, a causa della presenza di alberi caduti, è stata temporaneamente bloccata la strada, che ora è di nuovo percorribile. Qualche disagio anche nei pressi del chiosco-bar delle terme.

Il vento, inoltre, ha fatto volar via le lamiere della casetta in alluminio installata nel cantiere dell’anfiteatro romano. In questo momento gli scavi non sono in corso.