Santu Lussurgiu, finalmente il via ai progetti contro il rischio incendi

Santu Lussurgiu

Il Comune ha firmato le convenzioni con la Regione e potrà investire oltre due milioni di euro

Il Comune di Santu Lussurgiu incassa oltre 2.275.000 euro ed è pronto a dare avvio alla realizzazione delle opere pubbliche contro il rischio residuo di incendio, legate all’assetto idrogeologico del territorio. Questo a oltre due anni di distanza dal grande rogo del luglio 2021.

Le cicatrici lasciate dal passaggio del fuoco ci sono tutte, ma oggi qualcosa si muove. Comune e Regione hanno sottoscritto sette convenzioni di finanziamento. “Ora l’iter potrà finalmente proseguire”, ha dichiarato il sindaco Diego Loi, “entro metà novembre affideremo la progettazione delle opere”.

In particolare, si interverrà sulla strada rurale Sa Sedda, con 150.000 euro, sulle reti idriche di Sas Marzanas, Scala ‘e Creccu e Rosina – Sa Preda Lada, con altri 100.000 euro.

E poi, sul rio Matta Fresaghe e sul rio S’Ena e S’Alinu, con 195.000 euro per la realizzazione di opere idraulico-forestali utili alla mitigazione delle erosioni e per la manutenzione dei corpi idrici. Saranno interessate da interventi di messa in sicurezza la strada e l’area di Bau ‘e Mela – Su Lidone (610.000 euro) e la strada Monte Forru – Matteu Campullu (830.000 euro).

Per quanto riguarda la viabilità, sono previsti lavori anche a Badde Urbara, con 300.500 euro che serviranno alla manutenzione straordinaria della strada di accesso al cantiere forestale di Pabarile e all’area telecomunicazioni. Qui si interverrà anche sulle aree limitrofe percorse dalle fiamme. Infine, si procederà con interventi di difesa del suolo e silvoforestali a Sos Molinos (90.000 euro).