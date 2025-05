(Adnkronos) - “Io credo che i ragazzi non vadano giudicati ma guidati, lo dicono i ragazzi stessi. Nella lotta contro il bullismo e non solo non credo sia giusto fare tutto noi perché se prendessimo sulle spalle i ragazzi significa che li consideriamo dei mammalucchi. E non lo sono”.

Così il pugile Emanuele Blandamura, intervenendo alla Maratona Bullismo durante la presentazione del primo rapporto dell'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile, al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos a Roma. “Ascoltare i ragazzi è fondamentale, noi insegnanti, noi esempi che abbiamo fatto tanto nello sport, dobbiamo ascoltarli ma soprattutto bisogna continuare a dare il nostro esempio, anche nella vita quotidiana”, dice Blandamura.