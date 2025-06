(Adnkronos) - Victor Osimhen è pronto a tornare a Napoli dopo la stagione in Turchia. L'attaccante nigeriano sarà però solo di passaggio in Italia, visto che è destinato alla partenza in questa sessione di mercato. Per lui, la destinazione potrebbe essere l'Arabia Saudita. L'Al-Hilal lo ha messo nel mirino e vorrebbe già averlo a disposizione nel Mondiale per Club al via a giugno.

Una trattativa che in Arabia danno in stato avanzato, come annunciato su X da Abdullah Al-Hunayan, giornalista del quotidiano Al-Riyadh, che scrive: "La dirigenza dell'Al-Hilal ha raggiunto un accordo definitivo con l'attaccante nigeriano Osimhen per le prossime tre stagioni".

Un colpo che sarebbe davvero pesante per la squadra araba, che da settimane sta cercando di convincere anche il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi a volare a Riad.