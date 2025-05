(Adnkronos) - Ingegnere, classe 1973, nato a Napoli e laureato al Politecnico di Milano. Antonio Filosa è il nuovo ceo di Stellantis.

Filosa è entrato nel Gruppo Fiat nel 1999, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, tra cui quello di plant manager dello stabilimento di Betim (Brasile) e di head of Purchasing per la regione America Latina. Dal 2016 è stato inoltre head dell’Argentina e dal 2018 Coo per la regione America Latina di Fiat Chrysler Automobiles. Nel 2021 è stato nominato Coo per il Sud America della neonata Stellantis, nel 2023 è diventato Ceo del marchio Jeep e nell’ottobre 2024 è stato nominato Coo per il Nord America. Le sue responsabilità sono aumentate ulteriormente nel dicembre 2024, quando è stato nominato Coo per il Nord e il Sud America, e ulteriormente nel gennaio 2025, quando è stato nominato Chief Quality Officer.

Antonio Filosa ha conseguito un master in ingegneria presso il Politecnico di Milano e un MBA esecutivo in amministrazione aziendale presso la Fundação Dom Cabral (Brasile). Attualmente risiede in Michigan, negli Usa.

Come spiega Stellantis, "Filosa ha guidato il gruppo sia in Nord che in Sud America. Durante il suo mandato come Chief Operating Officer per il Sud America, ha portato il marchio Fiat alla leadership di mercato e ha poi sviluppato significativamente i marchi Peugeot, Citroën, Ram e Jeep. Come conseguenza, Stellantis ha rafforzato la sua leadership nella regione. Il suo lavoro nella creazione dello stabilimento di Pernambuco, uno dei più grandi poli automobilistici del Sud America, ha lanciato Jeep in Brasile, che è rapidamente diventato il principale mercato del brand al di fuori degli Stati Uniti".

"In qualità di CEO di Jeep, Antonio Filosa "ha ampliato la presenza globale del brand anche in Europa, dove i suoi modelli continuano a essere i più venduti grazie a prodotti di enorme successo come la Jeep Avenger. A dicembre 2024 è stato promosso Chief Operating Officer per le Americhe. Sin dalla sua nomina, ha avviato il rafforzamento delle operazioni negli Stati Uniti, riducendo significativamente le scorte dei concessionari, riorganizzando il team dirigenziale, guidando il processo di introduzione di nuovi prodotti e propulsori e intensificando il dialogo con i concessionari, i sindacati e i fornitori".